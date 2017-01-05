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Дубль Деле Алли из «Тоттенхэма» прервал победную серию «Челси»
В матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» победил «Челси» – 2:0.
Голы:
1:0 – Деле Алли, 45+1'
2:0 – Деле Алли, 54'
- Оба мяча полузащитник «шпор» забил головой после паса с правого фланга.
- «Синие» остались на первом месте, преимущество над «Ливерпулем» сократилось до пяти очков.
- «Шпоры» поднялись на третью строчку, у футболистов Маурисио Почеттино 42 балла.
- Следующие матчи обе команды проведут в Кубке Англии 8 января.
- «Челси» дома сыграет с «Питерборо», стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени.
- «Тоттенхэм» в 19:00 по Москве примет «Астон Виллу».
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