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Дубль Деле Алли из «Тоттенхэма» прервал победную серию «Челси»

Дубль Алли прервал победную серию «Челси»
Eurosport

3 ч. назад

В матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» победил «Челси» – 2:0.

«Тоттенхэм» – «Челси» – 2:0

Голы:

1:0 – Деле Алли, 45+1'

2:0 – Деле Алли, 54'

  • Оба мяча полузащитник «шпор» забил головой после паса с правого фланга.
  • «Синие» остались на первом месте, преимущество над «Ливерпулем» сократилось до пяти очков.
  • «Шпоры» поднялись на третью строчку, у футболистов Маурисио Почеттино 42 балла.
  • Следующие матчи обе команды проведут в Кубке Англии 8 января.
  • «Челси» дома сыграет с «Питерборо», стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени.
  • «Тоттенхэм» в 19:00 по Москве примет «Астон Виллу».

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