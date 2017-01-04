Eurosport
ФА отменила красную карточку Софиана Фегули за фол в матче с «МЮ»
Алжирский полузащитник избежал 3-матчевой дисквалификации.
Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули, получивший красную карточку в матче 20-го тура АПЛ против «МЮ», был амнистирован Футбольной ассоциацией Англии. ФА удовлетворила апелляцию «молотков» и отменила красную карточку игрока, полученную за подкат под защитника «красных дьяволов» Фила Джонса.
Фегули примет участие в ближайшем матче «Вест Хэма» против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
- Матч «Вест Хэм» – «МЮ» завершился со счетом 0:2. Фегули был удален на 15-й минуте.
- Алжирец выступает за лондонцев с июля 2016 года.
- В 9 матчах АПЛ-2016/17 Фегули сделал 1 результативную передачу.
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