ФА отменила красную карточку Софиана Фегули за фол в матче с «МЮ»

Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули, получивший красную карточку в матче 20-го тура АПЛ против «МЮ», был амнистирован Футбольной ассоциацией Англии. ФА удовлетворила апелляцию «молотков» и отменила красную карточку игрока, полученную за подкат под защитника «красных дьяволов» Фила Джонса.

Фегули примет участие в ближайшем матче «Вест Хэма» против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.