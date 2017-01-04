Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра: «Только моя обезьяна знает, что произойдет дальше»

Французский защитник «Ювентуса» Патрис Эвра странным образом отреагировал на слухи, связывающие его с возвращением в «Манчестер Юнайтед». На своей страничке в инстаграм Эвра выложил фото обезьяны и сопроводил его подписью: «Только моя обезьяна знает, что произойдет дальше. Обожаю эту игру! Ахахаха».

В последние дни появились слухи, что француз хочет вернуться в АПЛ. Предположительно, в «МЮ».

В сезоне 2016/17 Эвра провел за «Ювентус» в Серии А 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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