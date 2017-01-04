Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович – лучший игрок АПЛ в декабре по версии болельщиков

По результатам голосования болельщиков нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович был признан лучшим игроком Премьер-лиги в декабре. Швед, принявший участие в 6 матчах турнира (5 голов, 3 голевые передачи), опередил защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту, вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда, а так же полузащитников Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайета («Вест Хэм») и Адама Лаллану («Ливерпуль»).

Ибрагимович перешел в «МЮ» летом в статусе свободного агента.

На счету шведа 18 голов и 5 передач за клуб во всех турнирах.

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