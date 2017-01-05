Eurosport
Антонио Конте: «Мне нужно вернуть команду на победные рельсы»
Главный тренер «Челси» не сильно расстроился после поражения от «Тоттенхэма».
«Мы каждый день работаем над выбранной схемой в поисках нужных решений при действиях с мячом или без него, стараясь добиться нужного баланса.
Сейчас моя задача состоит в том, чтобы вернуть команду на победные рельсы. Мы работаем вместе всего пять месяцев, но уже сейчас возглавляем турнирную таблицу с тем же составом, что был в распоряжении клуба в прошлом сезоне. «Челси» может быть доволен собой», – цитирует Конте ВВС.
- «Тоттенхэм» в среду обыграл «Челси» со счетом 2:0 и прервал победную серию «синих» из 13 матчей.
- «Челси» возглавляет таблицу АПЛ, набрав 49 очков в 20 матчах.
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