Антонио Конте: «Мне нужно вернуть команду на победные рельсы»

«Мы каждый день работаем над выбранной схемой в поисках нужных решений при действиях с мячом или без него, стараясь добиться нужного баланса.

Сейчас моя задача состоит в том, чтобы вернуть команду на победные рельсы. Мы работаем вместе всего пять месяцев, но уже сейчас возглавляем турнирную таблицу с тем же составом, что был в распоряжении клуба в прошлом сезоне. «Челси» может быть доволен собой», – цитирует Конте ВВС.

«Тоттенхэм» в среду обыграл «Челси» со счетом 2:0 и прервал победную серию «синих» из 13 матчей.

«Челси» возглавляет таблицу АПЛ, набрав 49 очков в 20 матчах.

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