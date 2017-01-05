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Карло Анчелотти: «Уверен, что Хосеп Гвардиола добьется успеха в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Баварии» не сомневается, что испанцу по силам покорить АПЛ.
«Для тренера нелегко быть на должном уровне сразу после того, как он возглавил команду в новом чемпионате. Но я убежден, что Гвардиола в «Манчестер Сити» проделает такую же отличную работу, которую осуществлял в «Баварии».
Нужно время, чтобы игроки начали воплощать новые идеи в жизнь», – цитирует Анчелотти Sport1.
- Гвардиола летом 2016 года покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».
- «Горожане» занимают четвертое место в АПЛ, набрав 42 очка в 20 турах.
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