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Карло Анчелотти: «Уверен, что Хосеп Гвардиола добьется успеха в «Манчестер Сити»

Анчелотти: «Уверен, что Гвардиола добьется успеха в «Манчестер Сити»
Eurosport

Вчера в 12:05

Главный тренер «Баварии» не сомневается, что испанцу по силам покорить АПЛ.

«Для тренера нелегко быть на должном уровне сразу после того, как он возглавил команду в новом чемпионате. Но я убежден, что Гвардиола в «Манчестер Сити» проделает такую же отличную работу, которую осуществлял в «Баварии».

Нужно время, чтобы игроки начали воплощать новые идеи в жизнь», – цитирует Анчелотти Sport1.

  • Гвардиола летом 2016 года покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».
  • «Горожане» занимают четвертое место в АПЛ, набрав 42 очка в 20 турах.

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