AFP
Фабио Капелло: «Хосеп Гвардиола вернется в «Барселону» на пост президента»
Причем это не комплимент.
Бывший тренер сборной России предсказал смерть тренерской карьере испанца, чья тактика слишком предсказуема.
«Считаю, что у Гвардиолы уже есть идея. Я думаю, он вернется в «Барселону» как президент клуба.
Почему Гвардиола не будет долго тренировать? Когда ты отстаиваешь такой стиль, как у него, соперники понимают, как противостоять твоему футболу, и составляют подходящий план на игру», – приводит слова Капелло AS.
- Пеп Гвардиола выиграл 21 клубный трофей в качестве главного тренера «Барселоны» (14) и «Баварии» (7).
- Фабио Капелло вывел сборную России на ЧМ-2014, где команда заняла третье место в группе H.
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