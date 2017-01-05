AFP

L’Equipe: «Ницца» арендует у «МЮ» Мемфиса Депая с правом выкупа

L’Equipe: «Ницца» арендует у «МЮ» Депая с правом выкупа
Eurosport

23 ч. назад

Возможно, теперь голландец будет курить кальян на Лазурном берегу в компании Марио Балотелли.

«Ницца» следит за ситуацией вокруг Мемфиса Депая и намерена заполучить футболиста в свое распоряжение уже в январе. Ожидается, что «лес айглонс» предложат «МЮ» аренду с правом выкупа за 10 млн евро.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер признал, что такое предложение манкунианцы могут счесть недостаточным, но финансы французского клуба ограничены, передает L’Equipe.

  • В сезоне-2016/17 Депай 4 раза появлялся на поле в матчах АПЛ, отыграв в общей сложности 20 минут. На этой неделе голландец был замечен в Роттердаме за курением кальяна.
  • Покупка голландца у ПСВ в 2015 году обошлась «МЮ» в 34 млн евро.
  • «Ницца» завершила первый круг на первом месте, опережая на 2 очка «Монако».

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