L’Equipe: «Ницца» арендует у «МЮ» Мемфиса Депая с правом выкупа

«Ницца» следит за ситуацией вокруг Мемфиса Депая и намерена заполучить футболиста в свое распоряжение уже в январе. Ожидается, что «лес айглонс» предложат «МЮ» аренду с правом выкупа за 10 млн евро.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер признал, что такое предложение манкунианцы могут счесть недостаточным, но финансы французского клуба ограничены, передает L’Equipe.

В сезоне-2016/17 Депай 4 раза появлялся на поле в матчах АПЛ, отыграв в общей сложности 20 минут. На этой неделе голландец был замечен в Роттердаме за курением кальяна.

Покупка голландца у ПСВ в 2015 году обошлась «МЮ» в 34 млн евро.

«Ницца» завершила первый круг на первом месте, опережая на 2 очка «Монако».

Все новости трансферного рынка

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты