Пара графа. Как эволюционировали полузащитники «Челси» Канте и Матич при Конте

На этой неделе репортер The New York Times Рори Смит поделился свежим инсайдом из раздевалки «Челси»: Антонио Конте удалось коренным образом изменить клуб, такого мнения придерживаются абсолютно все сотрудники «синих». При этом даже сами игроки путаются в показаниях, когда отвечают на вопрос о главном секрете успеха: Гари Кэхилл выделяет тактические наработки Конте, Диего Коста указывает на человеческие качества итальянца, а для Педро все еще проще – Антонио тупо придал уверенности парням.

Среди чисто игровых достоинств нового «Челси» – схема 3-4-3, свободная роль Эдена Азара и царская компактность без мяча – могла затеряться немаловажная составляющая побед: связка Неманьи Матича и Н’Голо Канте в центре поля. Дефицит внимания к этой парочке объясним (выполняют не самые гламурные функции, соответственно, не попадают в газетные заголовки), но их связка позволила достичь совершенства обоим: и Матич, и Канте открыли в себе новые качества.

Второе пришествие серба на «Стэмфорд Бридж» совпало с редкими проблемами для Жозе Моуринью: его команда пропускала нетипично много в первой половине сезона-2013/2014. Последней каплей для португальца стал матч Кубка Лиги против «Сандерленда» в декабре. Проиграв 2:1 в дополнительное время, Жозе предупредил, что отказывается от стильной (и тоже нетипичной для себя) модели игры. «Возможно, нам придется сделать шаг назад, чтобы, наконец, обрести стабильность в защите», – анонсировал изменения Моуринью.

В январе это пророчество Жозе воплотилось в покупку Матича из «Бенфики». Для людей, следивших за развитием Неманьи в Лондоне, это был удивительный ход: во взрослый футбол серб приходил креативной десяткой. Парадокс замаскировали скауты «синих»: в Португалии игрок сменил амплуа – на этом настоял святой (разумеется, до переезда в «Спортинг») отец «Бенфики» Жорже Жезуш.

«Я играл десятку до перехода в «Бенфику», но тренер сразу сказал, что здесь я буду опорником. Он считал, что на этой позиции я могу приносить еще больше пользы. В итоге мне приходилось каждый день работать над тактическим аспектом игры и вдобавок тренироваться в спортзале. Поначалу мне было нелегко, но Жезуш всегда верил в меня и просто повторял: «Делай, что я прошу, и медленно, но верно ты будешь прибавлять», – рассказал Матич.

Эффект от возвращения Неманьи немедленно отразился на построении и надежности игры «Челси»: команда резко отказалась от владения мячом (показатель упал на 4%), поставила на контратаки (доля лонгболов увеличилась на 2%) и почти перестала пропускать (0,5 гола за игру до трансфера Матича и 0,2 гола за игру – после). Это позволило замахнуться на титул (неудачно), а в следующем сезоне, наконец, до него добраться: Моуринью так часто расхваливал Неманью, что дал ему прозвище «человек-гигант» и даже назвал лучшим игроком «Челси».

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Летом Жозе пытался воссоединиться с Матичем в «Юнайтед», но Конте настоял: он рассчитывает на серба никак не меньше. Доказательством этому стала новая роль для Неманьи: если ранее он передавал все атакующие функции напарнику (Сеску Фабрегасу), то в связке с Канте начал гармонично делить их с партнером.

Матич версии 3.0 не заточен исключительно на отбор мяча: в чемпионском сезоне серб совершал 5,8 попыток отбора в среднем за игру, в этом – всего 2,7. Зато креативному потенциалу Неманьи вновь нашлось применение: несмотря на то, что теперь он действует ближе к чужим воротам, точность его передач даже увеличилась – с 86,4% до 88,3%.

Умение Матича отдать точный и своевременный пас трансформировалось в ассисты: за шесть месяцев этого сезона Неманья сделал больше результативных передач, чем за два предыдущих сезона (6 против 5). Вдобавок серб поражает свежим изобретением – бускетсоподобными передачами не глядя, которые ставят соперника в тупик: они не знают, прессинговать им Матича (чтобы не столкнуться с таким пасом) или закрыть потенциальных адресатов.

Эволюция Н’Голо Канте отчасти напоминает путь Матича, но его развитие связано, прежде всего, со сменой клуба. «Челси» отличается от моих предыдущих команд, потому что в «Кане» и «Лестере» мы не так много владели мячом и, как правило, играли на контратаках», – объяснил француз.

Изменения в игре Канте легко провести, пользуясь цитатой Стива Уолша. На финише прошлого сезона глава скаутской службы «Лестера» в шутку заявил, что команда Раньери всегда играет в большинстве: Н’Голо просто выходит по обе стороны от Данни Дринкуотера. Эту теорию позже развил Славен Билич: по мнению хорвата, у соперников двоится в глазах, когда они встречаются с Канте на разных участках поля.

Под присмотром Конте у француза нет необходимости играть за двоих. Антонио даже отдельно подчеркнул, что считает Н’Голо гораздо более развитым футболистом, чем о нем думают остальные. «Он не просто опорник, а полноценный полузащитник. Н’Голо обладает фантастической выносливостью, хорошей техникой и всегда готов подключиться в штрафную», – рассекретил свой посыл маэстро.

Статистика отражает переформатирование Канте. Если в прошлом сезоне за «Лестер» Н’Голо возвращал мяч команде 8,9 раз за игру (учитываются отборы и перехваты), то в «Челси» этот показатель рухнул почти вдвое – 5,9. В свою очередь нацеленность Канте на ворота вылилась в положительную динамику по атакующим параметрам: точность передач увеличилась на 7,6%, а количество ударов возросло сразу вдвое (1,2 за матч против 0,6 в «Лестере»).

«На сборах мы проделали большую работу с Матичем, поэтому в игре можем легко понимать друг друга, – рассказал Канте. – Когда он подключается к атаке, я остаюсь сзади. Когда я иду вперед, уже он остается сзади. Когда ты так часто играешь с одним и тем же партнером, вы улучшаете взаимопонимание и даже выводите его на новый уровень. Думаю, мы соорудили отличную связку».

Упор, сделанный Канте на взаимопонимании с Матичем, идеально соответствует победной формуле «Челси». Благодаря помощи партнера Н’Голо может смело выдвигаться для прессинга, что особенно ценно для команд, использующих схему с тремя защитниками (атака лишается игрока, который мог бы дополнить прессинг, Канте компенсирует). Точно так же Матич готов страховать Эдена Азара на левом фланге, позволяя бельгийцу сосредоточиться на контратаках. Без такого напарника, как Канте, это было бы невозможно: в прошлом сезоне соперники слишком часто выманивали Матича на край, после чего оголяли опорную зону «синих».

В какой-то степени успех Матича и Канте развивает тренд, сложившийся в АПЛ: претенденты на титул, удивлявшие необычной тактикой («Сити» Пеллегрини, «Лестер» Раньери), продолжают полагаться на двух игроков в центре поля вместо общепринятых трех. Тот факт, что «Челси» почти не замечает численного меньшинства даже в больших матчах (пожалуй, за исключением игр с «Тоттенхэмом»), лишь подчеркивает пользу от их спевшегося дуэта.

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