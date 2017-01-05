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The Sun: Александар Коларов и Джо Харт покинут «Сити» летом

The Sun: Коларов и Харт покинут «Сити» летом
Eurosport

21 ч. назад

«Горожане» сбрасывают балласт.

Сербский защитник Александар Коларов проводит последний сезон на «Эйтихаде». Клуб больше не заинтересован в услугах 31-летнего футболиста и не предложит новый контракт.

В настоящее время Коларову, который летом станет свободным агентом, разрешено вести переговоры с клубами за пределами Англии, передает The Sun.

Сообщается, что Хосеп Гвардиола не планирует возвращать и вратаря Джо Харта, несмотря на действующий до 2018 года контракт. Летом «Сити» согласится продать кипера за 18 млн евро.

  • Коларов перешел в «Сити» из «Лацио» в 2010 году за 22,7 млн евро, провел 234 матча и забил 21 гол, став с «горожанами» двукратным чемпионом Англии.
  • Харт выступал за «Сити» с 2006 года, но несколько сезонов на старте карьеры провел в арендах. В его активе 348 матчей за манкунианский клуб. Летом Харт был арендован «Торино».
  • В услугах Джо заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».

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