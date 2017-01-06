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«Челси» планирует переехать на «Уэмбли» в 2018 году

«Челси» планирует переехать на «Уэмбли» в 2018 году
Eurosport

9 ч. назад

Как только «Тоттенхэм» освободит стадион.

Клуб Романа Абрамовича займет главный футбольный стадион Лондона в 2018 году, если 11 января получит разрешение на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

«Тоттенхэм» арендует «Уэмбли» до сезона 2018/19, пока возводится новый стадион клуба. Задержки при работах могут вызвать сложности и у «Челси», чей план по перестройке домашней арены рассчитан до 2021 года. Затраты клуба составят 585,1 миллиона евро, сообщает Daily Mail.

  • «Челси» играет на «Стэмфорд Бридж» с 1905 года, последняя реконструкция проходила в 90-х годах.
  • «Уэмбли» никогда не принадлежал футбольному клубу Англии, принимая матчи сборных, финалы Кубка и олимпийские соревнования.

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