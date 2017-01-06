AFP

Полузащитник Рияд Марез – лучший футболист Африки по версии футбольной конфедерации

Марез – лучший футболист Африки по версии футбольной конфедерации
Eurosport

7 ч. назад

Футболист «Лестера» опередил Пьера-Эмерика Обамеянга и Садио Мане.

В голосовании полузащитник сборной Алжира набрал 361 голос, опередив форварда сборной Габона Пьера-Эмерика Обамейянга (313 голосов) и нападающего сборной Сенегала Садио Мане (186 голосов).

Лучшим тренером Африки-2016 призали Питсо Мосимане, выигравшего вместе с «Мамелоди Сандаунз» африканскую Лигу Чемпионов, сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола.

Обамеянг поздравил Мареза в инстаграме:

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