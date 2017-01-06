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Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Клаудио Браво достаточно умен, он адаптируется в Англии»

Гвардиола: «Браво достаточно умен, он адаптируется в Англии»
Eurosport

3 ч. назад

Тренер верит в голкипера и менять его не собирается.

«Он достаточно умен и опытен, он попал в пятерку лучших вратарей мира. У Браво есть опыт игры в Европе и в Южной Америке, где интенсивность матчей также очень высока.

Он немедленно понял, что нужно быть осторожным с верховыми мячами, летящими в штрафную. Он знает свои возможности.

Клаудио нужно адаптироваться, это нужно делать всем – вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. Я знаю, что люди сосредоточены на Клаудио, но почему на его адаптацию обращают внимание, а на адаптацию других – нет?

Я видел много вратарей, у которых, как и у Клаудио, были проблемы с верховыми мячами, но потом они бились за эти мячи», – приводит слова Гвардиолы ESPN.

  • «Манчестер Сити» занимает четвертое место в чемпионате Англии с 42 баллами.
  • Клаудио Браво пропустил 19 голов в 17 матчах сезона-2016/17.

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