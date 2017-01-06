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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Видеорефери – это то, что нам нужно»
Португалец выступил в защиту инноваций.
«Видеорефери – это то, что нам нужно. Профессионалы не должны проигрывать или выигрывать матчи и титулы из-за нежелания развиваться. Спонсоры, владельцы и инвесторы должны понимать, что настало время технологий.
Судьи заслужили право на защиту. Им нужны такие технологии, которые будут помогать им, защищать их и поддерживать их», – сказал Жозе Моуринью официальному сайту ФИФА.
- Система видеорефери была опробована на Клубном ЧМ-2016. С ее помощью арбитры проверили на предмет офсайда гол Криштиану Роналду в полуфинале «Америка» – «Реал».
- После 20 туров «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.
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