Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Видеорефери – это то, что нам нужно»

«Видеорефери – это то, что нам нужно. Профессионалы не должны проигрывать или выигрывать матчи и титулы из-за нежелания развиваться. Спонсоры, владельцы и инвесторы должны понимать, что настало время технологий.

Судьи заслужили право на защиту. Им нужны такие технологии, которые будут помогать им, защищать их и поддерживать их», – сказал Жозе Моуринью официальному сайту ФИФА.

Система видеорефери была опробована на Клубном ЧМ-2016. С ее помощью арбитры проверили на предмет офсайда гол Криштиану Роналду в полуфинале «Америка» – «Реал».

После 20 туров «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.

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