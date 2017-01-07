Маурисио Почеттино станцует танго с Даниэлем Леви, если «Тоттенхэм» выиграет АПЛ

«Маурисио Почеттино пообещал, что станцует аргентинское танго с Даниэлем Леви на «Уайт Харт Лейн», если «Тоттенхэм» выиграет Премьер-лигу в этом году», – сообщил журналист BT Sport Энди Мэй.

В прошлом сезоне главный тренер «шпор» так же давал обещание: в случае победы с клубом в одном из турниров тренер готов был спеть с Леви дуэтом.

После 20 матчей АПЛ «Тоттенхэм» занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Челси» на 7 очков.

В прошлом году лондонцы заняли в Премьер-лиге третье место.

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