AFP

Жозе Моуринью: «МЮ» не был в аду в начале сезона, но и сейчас мы не в раю»

Моуринью: «МЮ» не был в аду в начале сезона, но и сейчас мы не в раю»
Eurosport

16 ч. назад

Два месяца без поражений ничего не значат.

«Когда вы побеждаете в течение 2-3 месяцев, это похоже на рай. Все дружелюбны со всеми, все рады и счастливы», – рассказал Жозе Goal.com.

Но когда приходят плохие результаты, кажется, что это никогда не закончится и другого пути нет. Но мы были спокойны и не были в аду в начале сезона, а сейчас стабильны, но мы от этого не на небесах».

  • «МЮ» не проигрывает во всех турнирах с 26 октября 2016 года.
  • Последнее поражение манкунианцы потерпели от «Фенербахче» на групповом этапе Лиги Европы (1:2).
  • «Красные дьяволы» занимают 6 место в таблице АПЛ, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.

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