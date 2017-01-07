Игроки «Челси» раскритиковали новое авто Кларксона, но Джереми выпустил в шоу позитивные субтитры

Ведущий передач про автомобили и болельщик «Челси» Джереми Кларксон с коллегами по новому проекту The Grand Tour посетил базу любимого клуба и презентовал игрокам специально сконструированный Mercedes SL.

Футболисты весьма прохладно отнеслись к новому автомобилю, но Кларксон прикольнулся и вставил хвалебные субтитры, причем жертвами троллинга стали не только иностранные игроки вроде говорившего на французском Эдена Азара, но и Гари Кэйхилл. На видео он жалуется на чистом английском: «Мне кажется, это ужасно. Вы испортили классическую машину».

Но телетекст иначе интерпретировал его слова: «Мне кажется, это изумительно. У вас получился превосходный внедорожник».

Помимо Азара и Кэйхилла в съемках приняли участие Диего Коста, Тибо Куртуа, Виллиан и Оскар.

Джереми Кларксон был ведущим известной передачи ВВС Top Gear в 1988-2000 и 2002-15 годах.

C ноября 2016 года Кларксон ведет программу The Grand Tour на Amazon Video.

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