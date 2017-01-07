The Telegraph: «МЮ» заплатит «Монако» 10 миллионов евро, если Антони Марсьяль забьет еще 2 гола

В субботу 21-летний Антони Марсьяль поучаствовал в разгроме «Рединга» в матче третьего круга Кубка Англии (4:0), отличившись на 15-й минуте.

В активе француза стало 23 мяча за «МЮ». Если Антони отличится еще дважды, манкунианцам придется заплатить «Монако» дополнительные 10 млн евро.

Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» 1 сентября 2015 года. Его трансфер обошелся англичанам в 50 млн евро.

В сезоне-2016/17 Марсьяль забил 6 голов в официальных матчах. Больше за «МЮ» забил только Златан Ибрагимович (18).

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