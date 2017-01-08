AFP
Полу Гаскойну диагностировали повреждение черепа после драки в отеле
Полиция считает, что член зала славы английского футбола не был зачинщиком.
Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн повредил череп по итогам нападения в отеле Лондона, произошедшего в конце декабря.
Как установила полиция, 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают. В результате драки Пола столкнули с лестницы.
В больнице у известного в прошлом футболиста зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов, передает The Mirror.
- Гаскойн известен проблемами с алкоголем. В октябре 2015 года суд запретил экс-футболисту сборной Англии общаться с его бывшей подругой Амандой Томас или публиковать сообщения о ней в социальных сетях на протяжении двух лет, а также оштрафовал его.
- В 2013 году англичанин уже проходил курс лечения от алкоголизма в одной из клиник США.
- В 2016 году Гаскойна уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.
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