Фанаты «Вест Хэма» перепутали Майка Дина с продюсером Канье Уэста и уничтожили его в твиттере

Разгневанные фанаты «Вест Хэма» после матча с «Манчестер Юнайтед» напали не на того парня. Ребята хотели объяснить арбитру Майку Дину в твиттере, что он неправильно удалил с поля полузащитника Софиана Фегули, но допустили ошибку и набросились на продюсера американского певца Канье Уэста.

Помощник артиста оказался не очень рад тому, что его перепутали.

Матч «МЮ» – «Вест Хэм» завершился победой «дьяволов» со счетом 2:0.

После встречи ФА отменила красную карточку Софиана Фегули.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме