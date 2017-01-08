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Фанаты «Вест Хэма» перепутали Майка Дина с продюсером Канье Уэста и уничтожили его в твиттере

Фанаты «Вест Хэма» перепутали Майка Дина с продюсером Канье Уэста и уничтожили его в твиттере
Eurosport

12 ч. назад

Бедняга попал под раздачу из-за красной, которую никогда не показывал.

Разгневанные фанаты «Вест Хэма» после матча с «Манчестер Юнайтед» напали не на того парня. Ребята хотели объяснить арбитру Майку Дину в твиттере, что он неправильно удалил с поля полузащитника Софиана Фегули, но допустили ошибку и набросились на продюсера американского певца Канье Уэста.

Помощник артиста оказался не очень рад тому, что его перепутали.

  • Матч «МЮ» – «Вест Хэм» завершился победой «дьяволов» со счетом 2:0.
  • После встречи ФА отменила красную карточку Софиана Фегули.

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