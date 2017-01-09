Хорошие манеры. Почему отъезд Садио Мане может уничтожить шансы «Ливерпуля» на титул

Соблазняя бывших игроков «Саутгемптона», «Ливерпуль» ежегодно сталкивался с проблемой: каждому из них требовалось время на адаптацию. Деян Ловрен до сих пор не убедил фанатскую трибуну «Энфилда», что он соответствует уровню топ-клуба, Адам Лаллана раскрылся только на финише прошлого сезона, а Натаниэль Клайн комбинирует надежную игру без мяча с пугающе неэффективными кроссами.

Садио Мане освоился в «Ливерпуле» настолько быстро, что первое поражение «красных в сезоне (от «Бёрнли») списали на отсутствие африканца. Исключение из правил в какой-то степени даже просматривалось: Юрген Клопп был отлично знаком с возможностями вингера, пытаясь дважды подписать его в Дортмунде. Когда у немца появился третий шанс – уже в новом клубе, – он не думал его упускать.

Подготовить Мане к увлекательному сотрудничеству с Клоппом помог Роджер Шмидт. Тренируя «Зальцбург», коуч не только удивил Пепа Гвардиолу (снес его «Баварию» в межсезонье 3:0), но и скопировал игровую модель Юргена. Шмидт в открытую восхищается соотечественником и даже не постеснялся признать: некоторые идеи Нормального перевез к себе.

Под присмотром Шмидта Мане забил 8 голов в 12 стартовых матчах за «Ред Булл» и освоил главную составляющую успеха Клоппа – работу в прессинге. «Если вы хотите побеждать, вы должны обороняться всей командой и прикладывать максимум усилий. Если вы защищаетесь всей командой, вам тупо легче атаковать. Каждый наш нападающий должен принимать участие в обороне, и я стараюсь делать это наравне с остальными», – рассказал Мане сразу после ухода на повышение.

Это трудолюбие Садио отлично олицетворяет статистика: он входит в двадцатку лучших полузащитников Премьер-лиги по возвращению мяча обратно (смесь отборов, перехватов и подборов). Атакующий вклад Мане в игру «Ливерпуля» подчеркивает еще одна цифра: сенегалец совершил 70 и более ускорений в восьми матчах АПЛ.

Рассуждая о задачах Садио, Клопп акцентирует внимание на одном слове: пространство. «Садио привносит в нашу игру ширину и создает свободное пространство для партнеров. Я бы даже сказал, что нам преподали мастер-класс в тех матчах, которые мы провели без него. Я не хочу сказать, что остальные наши игроки очень медлительны, но Садио – своеобразный футболист», – конкретизировал Юрген.

Особенность Садио на фоне партнеров по «Ливерпулю» скрывается в его движении: Мане может как растягивать оборону соперника, открываясь на фланге (2,5 обводки за матч и 2,2 заработанных фола за игру), так и смещаться в середину, когда за ширину отвечает Клайн. Грубо говоря, сенегалец не только создает пространство, но и сам же его использует. Других таких игроков на «Энфилде» нет.

В первую очередь Садио любит запутывать соперника, врываясь в штрафную по диагонали. В этом плане Мане похож на Филиппе Коутиньо, хотя цель их движения всегда разная: если бразилец смещается для дальнего удара или разрезающей передачи (лучший в команде по обоим показателям), то сенегалец открывается для выхода один на один. Нередко вингеры комбинируют друг с другом: Коутиньо отдает, Мане принимает.

Умение Садио замечать свободное пространство полезно еще по одной причине: действующий в нападении «Ливерпуля» Роберто Фирмино часто оставляет свою позицию, опускаясь в глубину поля. Команды АПЛ, как правило, используют персональную опеку, соответственно, бразилец может стянуть на себя защитника и создать разрыв в линии обороны соперника.

То, что Мане здорово подмечает эти моменты и оголяет зоны, совсем неслучайно. Еще в «Саутгемптоне» Садио умно действовал в связке с Грациано Пелле: итальянец откликался на дальние передачи, заставлял противника выдвинуться на несколько шагов вперед, после чего Мане забегал за спину обороне. Чтобы увеличить эффект от этой комбинации, Рональд Куман даже выставлял сенегальца на позиции десятки – как правило, против команд, использующих высокую линию защиты.

Любопытно, что своевременные рывки Садио в «Саутгемптоне» неоднократно сопровождались его опозданиями на предматчевые установки. После одного из таких проколов (перед игрой с «Норвичем» в сезоне-2015/16) Куман даже публично отчитал сенегальца, а затем вывел юркого вингера из состава. Клопп определенно сделает то же самое – если Мане задержится на Кубке Африки, «Ливерпулю» придется несладко.

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