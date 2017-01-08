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Месут Озил: «Мое будущее в «Арсенале» зависит от будущего Арсена Венгера»

Озил: «Мое будущее в «Арсенале» зависит от будущего Венгера»
Eurosport

2 ч. назад

Немец останется, если останется француз.

«Сейчас я рад находиться в «Арсенале». Сообщил руководству клуба о желании продлить контракт. Фанаты хотят, чтобы я остался, теперь все зависит от боссов.

В клубе знают, что во многом я здесь из-за Венгера. Это человек, который был заинтересован в моем приглашении в «Арсенал». Арсен доверяет мне. В клубе знают, что я хотел бы знать, кто будет главным тренером в будущем», – цитирует Озила The Guardian.

  • Контракт Месута с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.
  • Немец перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. Сумма трансфера составила 47 млн евро.
  • В 17 матчах АПЛ-2016/17 28-летний полузащитник забил 5 мячей и выполнил 4 ассиста.

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