Месут Озил: «Мое будущее в «Арсенале» зависит от будущего Арсена Венгера»

«Сейчас я рад находиться в «Арсенале». Сообщил руководству клуба о желании продлить контракт. Фанаты хотят, чтобы я остался, теперь все зависит от боссов.

В клубе знают, что во многом я здесь из-за Венгера. Это человек, который был заинтересован в моем приглашении в «Арсенал». Арсен доверяет мне. В клубе знают, что я хотел бы знать, кто будет главным тренером в будущем», – цитирует Озила The Guardian.

Контракт Месута с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

Немец перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. Сумма трансфера составила 47 млн евро.

В 17 матчах АПЛ-2016/17 28-летний полузащитник забил 5 мячей и выполнил 4 ассиста.

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