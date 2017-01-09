Роберто Фирмино обокрали в Ливерпуле на сумму в 80 тысяч евро

Предположительно преступники начали слежку за домом полузащитника «Ливерпуля» еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из дома вместе с семьей.

Грабители забрались в жилище и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу, сообщает The Sun.

В сезоне-2016/17 25-летний бразилец забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 22 матчах.

Зарплата Фирмино составляет 115 тысяч евро в неделю.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме