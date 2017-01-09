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Роберто Фирмино обокрали в Ливерпуле на сумму в 80 тысяч евро
Из дома бразильца вынесены драгоценности, дорогие часы и прочие вещи.
Предположительно преступники начали слежку за домом полузащитника «Ливерпуля» еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из дома вместе с семьей.
Грабители забрались в жилище и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов.
«Ливерпуль» перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу, сообщает The Sun.
- В сезоне-2016/17 25-летний бразилец забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 22 матчах.
- Зарплата Фирмино составляет 115 тысяч евро в неделю.
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