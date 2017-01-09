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Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович выиграл суд против тренера, обвинившего его в допинге

Ибрагимович выиграл суд против тренера, обвинившего его в допинге
ТАСС

7 ч. назад

Не на того рот разинул.

Окружной суд Вэрмланда признал виновным бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона в клевете на Ибрагимовича. Карлссон должен заплатить штраф в размере 60 МРОТ (24 тысяч шведских крон или 2,51 тысячи евро).

«Даже если само высказывание не содержит прямого утверждения, что Златан Ибрагимович находился под воздействием допинга, суд нашел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за «Ювентус», – отмечается в решении суда.

  • В начале апреля Карлссон обвинил 35-летнего футболиста в употреблении допинга во время выступлений за «Ювентус». Согласно заявлениям тренера, Ибрагимович за шесть месяцев пребывания в клубе увеличил мышечную массу на 10 кг, что, по его мнению, невозможно без использования запрещенных веществ.
  • Позднее в открытом письме Карлссон извинился перед футболистом.
  • С лета 2016 года Ибрагимович выступает за «Манчестер Юнайтед». Он сыграл за команду 25 официальных матчей, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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