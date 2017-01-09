Eurosport
Председатель FA Грег Кларк: «Почему бы нескольким игрокам не сделать каминг-аут одновременно?»
Мужчина хочет огня.
Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк предложил игрокам с нетрадиционной сексуальной ориентацией объединиться и совершить совмиестный каминг-аут.
«Если несколько игроков-префессионалов хотят совершить каминг-аут, почему бы им не сделать это всем одновременно? По одному они не должны этого делать», – заявил Кларк в интервью The Times.
Я спрашивал гей-сообщества, как мы можем организовать все так, чтобы люди получили достаточный уровень поддержки, если хотят открыто говорить о своей сексуальности. При этом я не хочу призывать их и заявлять: «Вы должны сказать об этом». Это неправильно».
- В 2016-м каминг-аут совершил игрок английской Суперлиги по регби Киган Херст.
- В 2014 году Томас Хитцльшпергер, выступавший за «Астон Виллу», «Честерфилд», «Вест Хэм» и «Эвертон», признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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