Клуб Нико. Почему Николас Отаменди спасет миссию Хосепа Гвардиолы в АПЛ

Если ограничиться чтением новостей и наблюдением за Пепом Гвардиолой, можно сделать напрашивающийся вывод: тренеру как минимум не нравится Николас Отаменди. Соответствующим инсайдом на днях поделился глава футбольного раздела The Independent Иэн Херберт. Из его текста следует, что самое большое разочарование Пепа постигло на трансферном рынке: боссы «Сити» не купили защитников, которых он определил в качестве приоритетных целей, а большим поклонником Отаменди он никогда не был.

После матча Лиги чемпионов со «Стяуа» Гвардиола даже раскрыл суть претензии: в одном из эпизодов Отаменди пустился в агрессивный (но фирменный) подкат, который мог привести к необязательному пенальти. «Я не люблю, когда центральные защитники играют лежа. Уж не знаю, что происходило здесь в прошлом сезоне, но мы приехали, чтобы сделать Нико лучше. Мы должны избегать подобных подкатов в дальнейшем», – предупредил Пеп.

Аналогичный недостаток Гвардиола старательно извлекал из ДНК бывшего защитника «Сити» Джерома Боатенга. У Пепа получилось: немец превратился в ключевого игрока «Баварии», олицетворяя образ современного центрбека (грамотный первый пас в сочетании с классным чтением игры). Несмотря на вводные данные, приведенные выше, у Отаменди есть все шансы пройти подобный путь.

Краткий период в Англии уже подбросил Пепу две проблемы, с которыми он не сталкивался в тренерской карьере: прямолинейность местных команд и огромное значение подборов. Первая угрожает «Сити» просто потому, что Гвардиола предпочитает защитников с хорошим пасом, но далеко не крутыми оборонительными качествами (Коларов, Стоунз). Вторая бьет по прессингу: если команда высоко давит, она рискует оголить пространство между защитой и полузащитой, которую может использовать соперник для подбора мяча.

При том, что Отаменди не обладает внушительными физическими данными (рост – 178 см), аргентинец может решить каждую или по крайней мере замаскировать их на своем участке поля. Наследие южноамериканского стиля сделало из Николаса крайне агрессивного защитника: тактические гики вносят таких в категорию проактивных игроков, которые действуют исключительно от себя.

В случае верховых единоборств все просто: Николас занимает с большим отрывом первое место по этому показателю в «Сити» (5,1 выигранных единоборств за матч, у второго Коларова – 3,2). Среди защитников АПЛ ему тоже нет равных: он шестой по этому параметру в лиге, но первые пять строчек занимают сплошь нападающие-столбы. В общей сложности на Отаменди приходится чуть меньше трети всех единоборств, выигранных игроками «Сити» в воздухе.

Свою исключительность для команды Николас подтверждает перехватами. Это особенно ценное качество для «Сити», если вспоминать про зону подборов: защитник может сократить пространство, выдвинувшись наперерез. Матч с «Лестером» подчеркнул пользу от перехватов Отаменди: вышедшие в центре обороны Санья и Стоунз заточены на подстраховку, как следствие, соперник беспрепятственно принимал мяч и распоряжался им эпизоде перед первым голом. Статистика указывает на очевидный контраст: проактивный Отаменди набивает 2,9 перехвата за игру, пассивные Санья и Стоунз даже на двоих не подбираются к этой цифре (1,1 и 1,6 соответственно).

Фернандо остался один против двоих, Санья и Стоунз не выдвинулись для поддержки. Зона между линий осталась свободной для «Лестера»

Хорошим воплощением этой разницы в стиле оказался матч против «Халла» на Boxing day. Команда Майка Фелана целенаправленно изолировала латералей против фулбеков «Сити» (Робертсон против Санья, Эльмохамади против Клиши), создавая разрыв между крайним защитником «горожан» и центральным. В эти зоны попеременно влетали Роберт Снодграсс и Дьемерси Мбокани, и на центрбеков «Сити» (Отаменди и Коларов) свалилась дилемма: выдвигаться ближе к сопернику на фланг, но оголять позицию, либо держать позицию, но позволить противнику принять мяч.

Действующий в пассивном стиле Коларов, как правило, предпочитал второй вариант, что вылилось сразу в четыре момента «Халла» из его зоны. Отаменди, напротив, прибегал к решительным действиям и выдал оборонительный мастер-класс: четыре отбора в четырех попытках и ни одного шанса с его фланга. После одного из таких отборов Нико даже разогнал контратаку, которая привела ко второму голу «Сити» в игре.

Этот эпизод подчеркнул еще одно качество Отаменди, которое полезно именно для футбола Пепа: умение отдать пас в следующую линию. «Цель соперников, когда мы с мячом, заставить нас передавать его друг другу в форме латинской буквы U – то есть, переводить его с фланга на фланг через центр, не создавая реальной остроты. Преодолеть это непросто. В мире очень немного футболистов, способных разбивать первую линию прессинга соперника пасом вперед в центральную зону», – развил эту мысль Гвардиола.

Разумеется, Отаменди далек от стандартов Боатенга или Бускетса, о чем прокричал недавний матч с «Ливерпулем» (89% точности передач, но куча невынужденных потерь). Зато в арсенале Нико есть самонаводящийся пас на Кевина Де Брёйне: бельгиец любит открываться за спиной центральных полузащитников соперника (ребята из Spielverlagerung называют это «слепой зоной»), а Отаменди здорово замечает такие рывки, награждая партнера вертикальной передачей.

«Я знал, что Отаменди обладает стальным характером, он великолепно справляется с длинными передачами и хорош в толкотне. Но при работе с мячом он тоже показывает мастерство». Эта фраза Гвардиолы датирована серединой сентября, когда Нико выкатил блаженный перформанс в городском дерби: 4 отбора (при 100% успешности), 5 перехватов, 1 передача вразрез и еще один шаг к тому, чтобы завоевать сердце Пепа.

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