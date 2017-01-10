Le10sport: защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо может перейти в «Спартак»

«Ливерпуль» не рассчитывает на Сахо и планирует продать футболиста уже зимой. «Красных» не устраивает вариант с арендой, который был предложен несколькими английскими клубами.

По информации le10sport, в переговоры с мерсисайдцами вступил «Спартак», а сам Сахо не против переезда в Москву. Конкуренцию красно-белым составят «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».

«Ливерпуль» рассчитывает получить за 26-летнего игрока 23 млн евро.

В 2016-м футболист был дисквалифицирован за употребление допинга, но позже оправдан.

Сахо не выходил на поле с апреля. У Мамаду случился конфликт с Юргеном Клоппом, который обвинил защитника в нарушении дисциплины.

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