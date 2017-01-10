«Арсенал» нашел нового защитника в седьмом английском дивизионе

Во вторник «Арсенал» порадовал фанатов новым трансфером (на самом деле нет). «Канониры» объявили о переходе Коэна Брэмалла из «Эднесфорд», представляющий седьмой по силе дивизион Англии. Условия сделки и детали контракта с 20-летним левым защитником не разглашаются.

«Брэмалл – талантливый футболист, у которого пока еще нет опыта выступления на высоком уровне. У него отличная техника, прекрасная левая нога и высокая скорость», – прокомментировал сделку Арсен Венгер.

«Арсенал» был настолько впечатлен талантом, откопанном на дне, что сделал для фанатов тест о новичке. В квиз вошли вопросы о бывших клубах парня, его работе в цеху и скоростных качествах.

Брэмалл пробегает 100-метровку за 10,9 секунды.

В ближайшее время Коэн будет тренироваться с «Арсеналом» U-23.

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