Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Морган Шнайдерлин перейдет в «Эвертон»

«Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд проинформировал меня, что ситуация близка к разрешению. Так что, вероятно, Морган перейдет в «Эвертон».

Я одновременно расстроен и рад этому. Расстроен потому, что мне нравится Шнайдерлин – он мог бы быть полезен для нас. Счастлив потому, что это то, чего он хочет – играть в каждом матче, и быть важным членом команды», – цитирует Моуринью Sky Sports.

По информации Sky Sports, сумма сделки составит почти 25,5 миллионов евро. Еще 2,3 миллиона «МЮ» может получить в качестве бонусов.

Шнайдерлин перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» летом 2015 года за 35 миллионов евро.

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