Eurosport
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
В объятиях Перри Эдвардс можно быстро заглушить боль от четвертого места.
Британские таблоиды распустили слух о новой даме футболиста «Арсенала» в ноябре 2016 года. 11 января Перри выложила в инстаграм фото очень довольного и сытого Алекса и двух собачек.
Перри Эдвардс 23 года, она является членом группы Little Mix, образованной из победительниц шоу The X Factor. И вот почему мистер Окслейд-Чемберлен так доволен на фото.
Гладко и обтекаемо
Ошейник ей к лицу
Перри в стиле «парижские булочки»
Где-то эта собака уже была...
Чистое и светлое фото
Нет, такие картинки не надоедают
Алекс, мы тебя поняли и зауважали
Какой большой город
Кто-нибудь заказывал грудь?
А чипсы?
- Перри была помолвлена с участником бойс-бэнда One Direction Зейном Маликом, но пара распалась.
Канал в телеграме, который так же хорош, как госпожа Эдвардс
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