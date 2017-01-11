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11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен

11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе Окслейд-Чемберлен
Eurosport

3 ч. назад

В объятиях Перри Эдвардс можно быстро заглушить боль от четвертого места.

Британские таблоиды распустили слух о новой даме футболиста «Арсенала» в ноябре 2016 года. 11 января Перри выложила в инстаграм фото очень довольного и сытого Алекса и двух собачек.

Перри Эдвардс 23 года, она является членом группы Little Mix, образованной из победительниц шоу The X Factor. И вот почему мистер Окслейд-Чемберлен так доволен на фото.

Гладко и обтекаемо

Ошейник ей к лицу

Перри в стиле «парижские булочки»

Где-то эта собака уже была...

Чистое и светлое фото

Нет, такие картинки не надоедают

Алекс, мы тебя поняли и зауважали

Какой большой город

Кто-нибудь заказывал грудь?

А чипсы?

  • Перри была помолвлена с участником бойс-бэнда One Direction Зейном Маликом, но пара распалась.

Канал в телеграме, который так же хорош, как госпожа Эдвардс

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