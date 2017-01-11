Eurosport
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
Испанский кипер мог бы пойти по стопам Рожерио Сени и Хосе Луиса Чилаверта.
Куртуа пальнул мимо искусственной стенки на одном из тренировочных занятий «синих». Через некоторое время видео с его голом попало в социальные сети.
- Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени – самый результативный вратарь в истории футбола. На его счету 135 голов.
- Парагваец Хосе Луис Чилаверт забил за карьеру 62 мяча.
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