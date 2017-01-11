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Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»

Сумасшедший гол Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
Eurosport

7 ч. назад

Испанский кипер мог бы пойти по стопам Рожерио Сени и Хосе Луиса Чилаверта.

Куртуа пальнул мимо искусственной стенки на одном из тренировочных занятий «синих». Через некоторое время видео с его голом попало в социальные сети.

  • Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени – самый результативный вратарь в истории футбола. На его счету 135 голов.
  • Парагваец Хосе Луис Чилаверт забил за карьеру 62 мяча.

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