Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»

Куртуа пальнул мимо искусственной стенки на одном из тренировочных занятий «синих». Через некоторое время видео с его голом попало в социальные сети.

Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени – самый результативный вратарь в истории футбола. На его счету 135 голов.

Парагваец Хосе Луис Чилаверт забил за карьеру 62 мяча.

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