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«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»

«Эвертон» объявил о переходе Шнайдерлина
Eurosport

3 ч. назад

Француз освободился.

В среду Шнайдерлин успешно прошел медосмотр в «Эвертоне» и подписал контракт на 4 года. Сумма сделки составила 23 миллиона евро. Сумма может возрасти до 27,5 миллиона евро.

  • Ранее Daily Mail, сообщал, что за полузащитника «МЮ» получит 27,5 млн евро.
  • В 2015 году «МЮ» заплатил «Саутгемптону» за Моргана 35 млн евро.
  • В АПЛ-2016/17 Шнайдерлин провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
  • В активе 27-летнего полузащитника 15 игр за сборную Франции.

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