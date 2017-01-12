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«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»
Француз освободился.
В среду Шнайдерлин успешно прошел медосмотр в «Эвертоне» и подписал контракт на 4 года. Сумма сделки составила 23 миллиона евро. Сумма может возрасти до 27,5 миллиона евро.
- Ранее Daily Mail, сообщал, что за полузащитника «МЮ» получит 27,5 млн евро.
- В 2015 году «МЮ» заплатил «Саутгемптону» за Моргана 35 млн евро.
- В АПЛ-2016/17 Шнайдерлин провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
- В активе 27-летнего полузащитника 15 игр за сборную Франции.
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