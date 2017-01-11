Eurosport
Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»
Легенда возвращается большую игру.
Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле будет работать в «Суонси». 43-летний француз станет помощником Пола Клемента, который возглавляет валлийский клуб с января 2017 года после отставки Боба Брэдли.
Последний год Макелеле работал техническим директором в «Монако». Ранее он полгода тренировал «Бастию».
- Макелеле известен по выступлению за «Реал», «Челси» и «ПСЖ».
- В составе сборной Франции Клод провел 71 матч и не забил ни одного мяча.
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