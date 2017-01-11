Eurosport

Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»

Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»
Eurosport

1 час назад

Легенда возвращается большую игру.

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле будет работать в «Суонси». 43-летний француз станет помощником Пола Клемента, который возглавляет валлийский клуб с января 2017 года после отставки Боба Брэдли.

Последний год Макелеле работал техническим директором в «Монако». Ранее он полгода тренировал «Бастию».

  • Макелеле известен по выступлению за «Реал», «Челси» и «ПСЖ».
  • В составе сборной Франции Клод провел 71 матч и не забил ни одного мяча.

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