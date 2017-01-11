Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»

Жозе Моуринью поделился трансферной стратегией на ближайший год. «Думаю, этой зимой мы не станем никого покупать, а будем только продавать. Мы накопим фунты, чтобы напасть на трансферный рынок летом, как сделали это в прошлый раз. Мы взяли четырех игроков высочайшего уровня, зная, что они нам помогут», – заявил Жозе A Bola.

«Манчестер» с Моуринью идет 6-м в АПЛ, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.

Летом 2016-го состав манков пополнили Поль Погба, Генрих Мхитарян, Эрик Байи и Златан Ибрагимович.

Ранее португальский тренер обещал не продавать игроком в зимнее трансферное окно.

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Жозе Моуринью: «Никто не покинет «МЮ» в январе»