AFP

Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»

Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»
Eurosport

1 час назад

Португалец взорвет трансферное окно в межсезонье.

Жозе Моуринью поделился трансферной стратегией на ближайший год. «Думаю, этой зимой мы не станем никого покупать, а будем только продавать. Мы накопим фунты, чтобы напасть на трансферный рынок летом, как сделали это в прошлый раз. Мы взяли четырех игроков высочайшего уровня, зная, что они нам помогут», – заявил Жозе A Bola.

  • «Манчестер» с Моуринью идет 6-м в АПЛ, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.
  • Летом 2016-го состав манков пополнили Поль Погба, Генрих Мхитарян, Эрик Байи и Златан Ибрагимович.
  • Ранее португальский тренер обещал не продавать игроком в зимнее трансферное окно.

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