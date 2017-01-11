AFP
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
В красной половине Манчестера праздник.
Футбольная ассоциация Англии подозревает «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил. Клубу предъявлено обвинение пункта о предоставлении точной информации о местонахождении игроков, сообщается на сайте организации.
«Горожане» обязаны ответить на претензии до 19 января 2017 года.
- Ранее WADA заподозрила в употреблении допинга полузащитника «Ман Сити» Самира Насри, выступающего на правах аренды за «Севилью».
- «Манчестер Сити» занимает четвертое место в АПЛ.
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