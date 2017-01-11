Eurosport
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
Моуринью точно не понравится эта штука.
Ученые Салфордского университета придумали программу для футбольных прогнозов. Приложение SAM (Sports Analytics Machine) рассчитало результаты всех оставшихся матчей АПЛ и пришло к выводу, что «Челси» станет чемпионом. Отрыв нынешнего лидера от второго места составит 7 очков.
Второе место достанется «Тоттенхэму», который на один балл опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Следом расположатся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», передает BBC
- «Челси» занимает первое место в Премьер-лиге после 49 туров.
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 6 туров кряду и идет на 6-й строчке.
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