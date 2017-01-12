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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Маруаном Феллайни
Бельгиец остается на «Олд Траффорд» до июня 2018 года.
«Манчестер Юнайтед» активировал пункт автоматического продления на год в контракте Маруана Феллайни, сообщает BBC.
- При переходе из «Эвертона» в 2013 году Феллайни подписал с «Юнайтед» четырехлетнее соглашение с возможностью продления на год.
- 10 января в матче Кубка лиги с «Халл Сити» (2:0) Феллайни забил первый мяч в сезоне.
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