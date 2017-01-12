AFP
«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косьельни и Оливье Жиру
Три француза останутся в объятиях Венгера.
Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделки официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.
- Коклен дебютировал в «Арсенале» в 2008 году. Ранее Франсис играл за молодежные команды «Бурни» и «Лаваль».
- Косьельни перешел в «Арсенал» из «Льрьяна» в 2010 году.
- Жиру стал «канониром» в 2012 году. Ранее француз играл за «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».
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