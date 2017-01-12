AFP

«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косьельни и Оливье Жиру

«Арсенал» продлил контракты с Кокленом, Косьельни и Жиру
Eurosport

4 мин. назад

Три француза останутся в объятиях Венгера.

Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделки официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.

  • Коклен дебютировал в «Арсенале» в 2008 году. Ранее Франсис играл за молодежные команды «Бурни» и «Лаваль».
  • Косьельни перешел в «Арсенал» из «Льрьяна» в 2010 году.
  • Жиру стал «канониром» в 2012 году. Ранее француз играл за «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».

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