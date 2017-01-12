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Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
Но его никто не продаст.
«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода», – сказал тренер «молотобойцев» Славен Билич.
- Соглашение Пайета с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2021 года.
- Димитри перешел в лондонский клуб из «Марселя» в 2015 году. «Молотобойцы» заплатили за него 15 млн евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.
- В 18 матчах АПЛ-2016/17 29-летний футболист забил 2 мяча и выполнил 9 ассистов.
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