Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»

«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода», – сказал тренер «молотобойцев» Славен Билич.

Соглашение Пайета с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2021 года.

Димитри перешел в лондонский клуб из «Марселя» в 2015 году. «Молотобойцы» заплатили за него 15 млн евро.

Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

В 18 матчах АПЛ-2016/17 29-летний футболист забил 2 мяча и выполнил 9 ассистов.

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