Panoramic

Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»

Билич: «Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
Eurosport

4 ч. назад

Но его никто не продаст.

«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода», – сказал тренер «молотобойцев» Славен Билич.

  • Соглашение Пайета с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2021 года.
  • Димитри перешел в лондонский клуб из «Марселя» в 2015 году. «Молотобойцы» заплатили за него 15 млн евро.
  • Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.
  • В 18 матчах АПЛ-2016/17 29-летний футболист забил 2 мяча и выполнил 9 ассистов.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш женской эстафеты с бомбически крутой Дальмайер и без Подчуфаровой, которая проиграла 4 минуты

02:39
Популярные видео
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
5 465 просмотров8 ч
2 аллей-упа подряд от «Химок», данк через троих и другие мощнейшие броски сверху Еврокубка
 415 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
2
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
3
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
4
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
5
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Морган Шнайдерлин перейдет в «Эвертон»
6
Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»
7
Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
8
«Арсенал» нашел нового защитника в седьмом английском дивизионе
3 ч. назад
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук
4 ч. назад
Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
5 ч. назад
«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косьельни и Оливье Жиру
7 ч. назад
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Маруаном Феллайни
19 ч. назад
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
20 ч. назад
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
20 ч. назад
Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»
20 ч. назад
Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»