Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук

Камера-паук скользит по четырем проводам и снимает происходящее на поле в диапазоне высоты от 10 до 40 метров. В понедельник «Олд Траффорд» получил официальное разрешение от муниципальной комиссии на установку такой камеры.

«Наиболее удобно рассматривать с данного ракурса стандарты – штрафные, пенальти и угловые удары. Камера зависает прямо над местом события и дает полную картину того, что происходит на поле.

Эти записи также станут бесценным материалом для последующего анализа встречи», – заявил глава футбольного департамента Sky Sports Гари Хьюз, которого цитирует Daily Mail.

Подобная технология ранее применялась на матчах чемпионатов мира и Лиги чемпионов.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет на «Олд Траффорд» в воскресенье, 15 января.

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