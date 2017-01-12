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Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович: «Я завоевал Англию за 3 месяца»

Ибрагимович: «Я завоевал Англию за 3 месяца»
Eurosport

4 ч. назад

Перед Златаном не устоишь.

Златана Ибрагимовича спросили, не ставит ли он перед собой цель догнать лучшего бомбардира АПЛ Диего Косту.

«Я ни за кем не гонюсь. Я гонюсь за главным трофеем – Премьер-лигой. Это моя цель. Индивидуальные награды приходят в качестве части основной цели – это как бонус для каждого футболиста.

Если команда играет хорошо, тогда и отдельные футболисты играют хорошо. Я пытаюсь помочь команде и делаю то, что делаю лучше всего – забиваю мячи и создаю моменты для партнеров. Пока у меня это получается, я знаю, что могу помочь команде.

То же самое касается партнеров – они помогают мне теми способами, которыми могут помочь команде. У меня нет личных целей, потому что их я уже добился за 3 месяца в Англии. Я завоевал Англию – на это потребовалось 3 месяца», – сказал Ибрагимович официальному сайту «МЮ».

  • Ибрагимович делит второе место с Алексисом Санчесом в таблице бомбардиров (по 13 голов). Лидирует Диего Коста (14).
  • «МЮ» выиграл 6 последних матчей в АПЛ. Команда идет шестой, а отставание от лидирующего «Челси» составляет 10 очков.
  • 15 января «красные дьяволы» примут «Ливерпуль».

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