AFP

Гол полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна пяткой «Сандерленду» стал лучшим в декабре в АПЛ

Гол Мхитаряна пяткой стал лучшим в декабре в АПЛ
Eurosport

57 мин. назад

Претендент на гол сезона.

Армянский полузащитник получил приз Carling за лучший гол декабря. Неожиданный удар пяткой получился у Мхитаряна после передачи Ибрагимовича в матче «МЮ» и «Сандерленда».

  • Матч закончился в пользу «МЮ» – 3:1.
  • Ранее в сезоне-2016/17 награду получили Кристиан Стуани («Мидлсбро»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Димитри Пайет («Вест Хэм») и Педро («Челси»).

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