AFP
Гол полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна пяткой «Сандерленду» стал лучшим в декабре в АПЛ
Претендент на гол сезона.
Армянский полузащитник получил приз Carling за лучший гол декабря. Неожиданный удар пяткой получился у Мхитаряна после передачи Ибрагимовича в матче «МЮ» и «Сандерленда».
- Матч закончился в пользу «МЮ» – 3:1.
- Ранее в сезоне-2016/17 награду получили Кристиан Стуани («Мидлсбро»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Димитри Пайет («Вест Хэм») и Педро («Челси»).
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