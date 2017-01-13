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Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре, Антонио Конте – тренером
Рулевой «Челси» взял третью награду подряд, установив рекорд.
Итальянец получил очередную награду от АПЛ, став лучшим тренером декабря. Она стала третьей подряд и рекордной для Конте.
Златана Ибрагимовича признали лучшим игроком декабря.
- В декабре «Челси» выиграл шесть матчей подряд в АПЛ, но уступил в первой же игре января против «Тоттенхэма».
- «Челси» уверенно лидирует в чемпионате Англии по футболу, опережая «Ливерпуль» на 5 очков.
- В декабре Ибрагимович забил 4 гола и отдал 2 передачи.
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