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Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре, Антонио Конте – тренером

Златан стал лучшим игроком АПЛ в декабре, Конте – тренером
Eurosport

2 ч. назад

Рулевой «Челси» взял третью награду подряд, установив рекорд.

Итальянец получил очередную награду от АПЛ, став лучшим тренером декабря. Она стала третьей подряд и рекордной для Конте.

Златана Ибрагимовича признали лучшим игроком декабря.

  • В декабре «Челси» выиграл шесть матчей подряд в АПЛ, но уступил в первой же игре января против «Тоттенхэма».
  • «Челси» уверенно лидирует в чемпионате Англии по футболу, опережая «Ливерпуль» на 5 очков.
  • В декабре Ибрагимович забил 4 гола и отдал 2 передачи.

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