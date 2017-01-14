Кипер, спорт. Как Тибо Куртуа вырос в идеального вратаря

Последний чемпионский сезон Жозе Моуринью в «Челси» разбился на две половины: в первой «синие» крушили АПЛ связкой Косты и Фабрегаса и полагались на жгучие комбинации между вингерами, во второй – отпустили педаль газа и доехали до титула на автопилоте. Этот контраст необычным образом подчеркнул Тибо Куртуа: бельгиец хорошо подстраивался под высокую (с августа по январь) или низкую (с января по май) линию обороны.

На старте кампании голкипер поразил подписчиков «Стэмфорд Бридж» умением отбивать удары после выхода один на один. Куртуа копировал стиль Мануэля Нойера, но новые требования заставили его подчиниться. «В «Челси» очень важно вовремя выходить из ворот, потому что защита располагается выше, нежели в «Атлетико». Там команда использует низкий блок обороны, поэтому я нечасто покидал ворота», – объяснил Тибо.

Сама манера игры Куртуа тоже требует подробностей: бельгиец выбирал вовсе не рандомный момент для выхода – он дожидался, пока соперник сделает последнее касание перед ударом, и только потом покидал ленточку и сокращал угол обстрела. Вратари, которые выдвигаются наперерез сразу, рискуют нарваться на угрожающее комбо: фол, пенальти и красная карточка. Тибо такую ошибку допустил только в следующем сезоне.

Зная о том, что Куртуа может страховать защитников, Моуринью использовал высокий прессинг в первой части сезона. Когда команда выдохлась, а недисциплинированность Фабрегаса в опорной зоне вынудила его переставить на место энергичного Оскара, Жозе выбрал более привычный сценарий: прессинг на средней трети поля, низкая линия защиты и контратаки. Тибо снова адаптировался под новый ритм игры.

Благодаря высокому росту (1,99 м) Куртуа буквально возвышался над своими соперниками. Как рассуждал эксперт ESPN Майкл Кокс, преимущество Тибо над коллегами по амплуа эквивалентно лишнему пальцу. Это помогает бельгийцу в двух ситуациях: тупо отбить удар (то, что в английском языке называется shot-stopping) и перехватить подачу с фланга.

С учетом того, что «Челси» проводил больше времени без мяча и, соответственно, позволял сопернику продвинуться ближе к воротам, данные Куртуа облегчали команде жизнь. Особенно ценным оказался навык игры на выходах: противники чаще давили на фланг Бранислава Ивановича и, как следствие, чаще прибегали к кроссам. На это Тибо отвечал смелыми действиями: «Если ты остаешься на ленточке, соперник захочет выполнить кросс. Если же они видят, что вратарь находится близко к защитникам и готов выйти, то пространства для доставки мяча у них не останется. В таком случае они сделают передачу назад или поперек, которая таит в себе меньше угрозы».

Переходный этап в «Челси» (грубо говоря, период Гуса Хиддинка до конца сезона) сопровождался постоянным поиском оптимального плана на игру, что для самого Тибо вылилось в мини-кризис. С приходом Антонио Конте бельгиец вновь получил четкие инструкции: Куртуа следовало прибавить в игре ногами. «Есть некоторые элементы, над которыми я должен поработать, чтобы достичь совершенства. Например, я должен улучшить игру с мячом», – признавал вратарь.

Требование Конте отчасти вытекает из его игровой философии, которая предполагает вовлеченность вратаря в построение атак. На Евро эту идею воплощал Джанлуиджи Буффон: поскольку Италия стягивала на фланг не двух, как обычно, а сразу трех игроков (крайний центральный защитник, латераль и один из центральных полузащитников), Джиджи целенаправленно доставлял мяч именно на край при помощи диагональных передач.

Еще одна причина, по которой Тибо осваивал новый компонент, скрывается за схемой 3-4-3. Чтобы запрессинговать эту расстановку, необходимо бросить больше сил для давления – следовательно, соперник раскрывает больше зон, которые Куртуа может оголить пасом. «С тремя игроками в обороне и дуэтом полузащитников наши латерали, как правило, оказываются свободны для приема мяча. Если фулбеки соперника попробуют их закрыть, они оставят в одиночестве наших вингеров (Педро или Азара). Командам вообще очень сложно применить против нас высокий прессинг», – рассказывал Куртуа.

Алгоритм действий Тибо не сильно отличается от матча к матчу и выглядит примерно так: передачи Куртуа на тройку защитников (Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл) активируют прессинг соперника; если тройка защитников закрыта прессингом, бельгиец направляет передачу на фланг. В первом случае Тибо помогает начать атаку, во втором реализует численное большинство «синих» на краю (условные Азар и Алонсо против фулбека противника).

Прогресс Куртуа в новой роли отлично дополняет статистика: в этом сезоне точность его передач составляет 61,8% – в двух предыдущих Тибо показывал в среднем 48,8%. Такой рост связан с тем, что бельгиец меньше выбивает мяч: в этом сезоне он совершает всего 4,6 лонгбола за игру, при Моуринью этот показатель равнялся 6,5.

«Сейчас он один из лучших голкиперов в мире, если не самый лучший. Думаю, теперь Тибо можно назвать даже идеальным вратарем: в этом сезоне он не только спасает нас руками, но и отлично играет ногами». Антонио Конте перезапустил карьеру многим игрокам «Челси», но настолько мощную похвалу мог услышать разве что Аспиликуэта – Куртуа определенно ее заслужил.

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