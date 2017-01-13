Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»

Тьерри Анри брал интервью у Ибрагимовича, и в какой-то момент объявился Погба. Тьерри тут же спросил, когда Поль станет лучшим бомбардиром. У парня было объяснение.

– Просто попроси его дать мне бить больше штрафных.

– А мяч залетел? Нет? Тогда я бью следующий! Я ему сказал: «Если ты забьешь, я оставлю это [пробитие штрафных] тебе, но у тебя будет только один шанс.

Я смотрел и надеялся, что войдет. Прости, Пог! – парировал Ибра, вспоминая удар Поля в штангу в матче Кубка английской лиги против «Халла».

«МЮ» победил со счетом 2:0 в первом полуфинальном матче.

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Канал в телеграме, который бьет штрафные круче Погба