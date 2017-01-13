AFP
3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян
Златан Ибрагимович нервно курит.
Болельщики «МЮ» провели голосование за лучший гол манкунианцев в декабре, которое дало неожиданный результат. Первая тройка оказалась полностью оккупирована армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Первое место с огромным преимуществом (79% голосов) занял гол ударом скорпиона в ворота «Сандерленда», который даже Премьер-лига признала лучшим мячом декабря.
Вторым стал гол «Заре» в Лиге Европы.
Замкнул тройку мяч, сломивший «Тоттенхэм».
- Все 3 гола были забиты Мхитаряном в трех матчах подряд. В активе Генриха 3 голевые передачи.
- Мхитарян перешел в «МЮ» из «Боруссии» в июле 2016 года. Сделка обошлась манкунианцам в 42 млн евро.
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