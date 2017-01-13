AFP

3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян

3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян
Eurosport

1 час назад

Златан Ибрагимович нервно курит.

Болельщики «МЮ» провели голосование за лучший гол манкунианцев в декабре, которое дало неожиданный результат. Первая тройка оказалась полностью оккупирована армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Первое место с огромным преимуществом (79% голосов) занял гол ударом скорпиона в ворота «Сандерленда», который даже Премьер-лига признала лучшим мячом декабря.

Вторым стал гол «Заре» в Лиге Европы.

Замкнул тройку мяч, сломивший «Тоттенхэм».

  • Все 3 гола были забиты Мхитаряном в трех матчах подряд. В активе Генриха 3 голевые передачи.
  • Мхитарян перешел в «МЮ» из «Боруссии» в июле 2016 года. Сделка обошлась манкунианцам в 42 млн евро.

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