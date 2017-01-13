Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»

«Я люблю выигрывать, как и любой тренер. У каждого свои личностные данные, свой стиль тренировки и руководства командой, но мы с Клоппом имеем что-то схожее.

Я уверен, у нас имеются разные человеческие и тренерские качества, но он хочет играть так же сильно, как и я, он так же мотивирован, как и я. Не уверен, что он так же спокоен, как и я, но впереди всего лишь еще одна большая игра в наших карьерах.

Сейчас наши результаты лучше, чем перед прошлой игрой на «Энфилде», и это многое меняет. Перед той игрой у меня за плечами было меньше времени в клубе, но теперь я знаю команду лучше.

Наш стиль стал лучше, игра стала лучше, наши результаты стали лучше, и мы играем дома. Эти маленькие детали кое-что меняют», – приводит ESPN слова Моуринью с пресс-конференции.

«МЮ» примет «Ливерпуль» в рамках 21-го тура АПЛ 15 января.

В первом круге команды разошлись миром – 0:0.

«Ливерпуль» занимает второе место с 44 очками, «МЮ» идет шестым с 39 очками.

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