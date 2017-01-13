Eurosport

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»

Моуринью: «Не уверен, что Клопп так же спокоен, как и я»
Eurosport

1 час назад

Португалец подогревает интерес к матчу с «Ливерпулем».

«Я люблю выигрывать, как и любой тренер. У каждого свои личностные данные, свой стиль тренировки и руководства командой, но мы с Клоппом имеем что-то схожее.

Я уверен, у нас имеются разные человеческие и тренерские качества, но он хочет играть так же сильно, как и я, он так же мотивирован, как и я. Не уверен, что он так же спокоен, как и я, но впереди всего лишь еще одна большая игра в наших карьерах.

Сейчас наши результаты лучше, чем перед прошлой игрой на «Энфилде», и это многое меняет. Перед той игрой у меня за плечами было меньше времени в клубе, но теперь я знаю команду лучше.

Наш стиль стал лучше, игра стала лучше, наши результаты стали лучше, и мы играем дома. Эти маленькие детали кое-что меняют», – приводит ESPN слова Моуринью с пресс-конференции.

  • «МЮ» примет «Ливерпуль» в рамках 21-го тура АПЛ 15 января.
  • В первом круге команды разошлись миром – 0:0.
  • «Ливерпуль» занимает второе место с 44 очками, «МЮ» идет шестым с 39 очками.

Все новости АПЛ

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младшенький Фуркад снова всех вынес в спринте. Как это было

02:30
Популярные видео
Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин
5 341 просмотров22 ч
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
7 477 просмотровВчера в 17:36
А еще вам может понравиться
1
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
2
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
3
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
4
Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович: «Я завоевал Англию за 3 месяца»
5
Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
6
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
7
«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»
8
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук
58 мин. назад
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
1 час назад
3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян
3 ч. назад
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
4 ч. назад
Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре, Антонио Конте – тренером
5 ч. назад
Гол полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна пяткой «Сандерленду» стал лучшим в декабре в АПЛ
23 ч. назад
«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»
Вчера в 18:59
Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович: «Я завоевал Англию за 3 месяца»
Вчера в 16:04
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук