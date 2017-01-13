Eurosport
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
Журналистка даже не узнала, с кем разговаривает.
Жозе Моуринью отвечал на вопрос о болельщиках «МЮ» на пресс-конференции, когда лежавший на столе перед ним смартфон неожиданно зазвонил. Первое мгновение португалец выглядел недовольным, но не растерялся и ответил.
«Привет, Дом, это Эби с TalkSPORT», – раздался женский голос.
Хозяином телефона оказался журналист Доминик Макгиннесс, которому позвонила коллега.
– Это ваш телефон? Погодите секунду. Это Эби с TalkSPORT.
– Тебе не следовало звонить. Не сейчас. Извините, мне следовало отключить звук.
Моуринью с улыбкой продолжил пресс-конференцию: «А какой был вопрос?»
Едва не сорвавшая пресс-конференцию Эби Патерсон воспользовалась шансом и обновила аватар для твиттера.
«Я понятия не имела, что разговариваю с Жозе, пока Дом не сказал. Никогда еще не испытывала такого смущения.
Ну, хотя бы я выбрала хорошее фото для приложения WhatsApp. Что за день».
- В воскресенье «МЮ» под руководством Моуринью примет «Ливерпуль».