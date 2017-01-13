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«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции

«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
Eurosport

1 час назад

Журналистка даже не узнала, с кем разговаривает.

Жозе Моуринью отвечал на вопрос о болельщиках «МЮ» на пресс-конференции, когда лежавший на столе перед ним смартфон неожиданно зазвонил. Первое мгновение португалец выглядел недовольным, но не растерялся и ответил.

«Привет, Дом, это Эби с TalkSPORT», – раздался женский голос.

Хозяином телефона оказался журналист Доминик Макгиннесс, которому позвонила коллега.

– Это ваш телефон? Погодите секунду. Это Эби с TalkSPORT.

– Тебе не следовало звонить. Не сейчас. Извините, мне следовало отключить звук.

Моуринью с улыбкой продолжил пресс-конференцию: «А какой был вопрос?»

Едва не сорвавшая пресс-конференцию Эби Патерсон воспользовалась шансом и обновила аватар для твиттера.

«Я понятия не имела, что разговариваю с Жозе, пока Дом не сказал. Никогда еще не испытывала такого смущения.

Ну, хотя бы я выбрала хорошее фото для приложения WhatsApp. Что за день».

  • В воскресенье «МЮ» под руководством Моуринью примет «Ливерпуль».

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