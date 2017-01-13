«Лестер» продал Джеффри Шлуппа в «Кристал Пэлас» за 14,5 миллиона евро

На покупке игрока сборной Ганы настоял новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс. Шлупп был важной частью «лис» в чемпионском сезоне «Лестера», за который выступал с 2011 года, но в сезоне-2016/17 потерял место в основе. Шлупп подписал контракт с «орлами» до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету Джеффри 4 матча в в АПЛ.

Дебютировать за «Кристал Пэлас» Шлупп может 14 января в матче против «Вест Хэма».

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