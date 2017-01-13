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«Лестер» продал Джеффри Шлуппа в «Кристал Пэлас» за 14,5 миллиона евро
«Лестер» продолжает продавать парней из чемпионского состава.
На покупке игрока сборной Ганы настоял новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс. Шлупп был важной частью «лис» в чемпионском сезоне «Лестера», за который выступал с 2011 года, но в сезоне-2016/17 потерял место в основе. Шлупп подписал контракт с «орлами» до лета 2021 года.
- В текущем сезоне на счету Джеффри 4 матча в в АПЛ.
- Дебютировать за «Кристал Пэлас» Шлупп может 14 января в матче против «Вест Хэма».
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