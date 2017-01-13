From Official Website

«Лестер» продал Джеффри Шлуппа в «Кристал Пэлас» за 14,5 миллиона евро

«Лестер» продал Шлуппа в «Кристал Пэлас» за 14,5 миллиона евро
Eurosport

29 мин. назад

«Лестер» продолжает продавать парней из чемпионского состава.

На покупке игрока сборной Ганы настоял новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс. Шлупп был важной частью «лис» в чемпионском сезоне «Лестера», за который выступал с 2011 года, но в сезоне-2016/17 потерял место в основе. Шлупп подписал контракт с «орлами» до лета 2021 года.

  • В текущем сезоне на счету Джеффри 4 матча в в АПЛ.
  • Дебютировать за «Кристал Пэлас» Шлупп может 14 января в матче против «Вест Хэма».

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младшенький Фуркад снова всех вынес в спринте. Как это было

02:30
Популярные видео
Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин
5 528 просмотров24 ч
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
7 652 просмотровВчера в 17:36
А еще вам может понравиться
1
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
2
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
3
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
4
Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович: «Я завоевал Англию за 3 месяца»
5
Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
6
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
7
«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»
8
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук
25 мин. назад
«Лестер» продал Джеффри Шлуппа в «Кристал Пэлас» за 14,5 миллиона евро
1 час назад
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
3 ч. назад
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
3 ч. назад
3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян
4 ч. назад
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
6 ч. назад
Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре, Антонио Конте – тренером
7 ч. назад
Гол полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна пяткой «Сандерленду» стал лучшим в декабре в АПЛ
Вчера в 20:12
«Эвертон» объявил о переходе Моргана Шнайдерлина из «МЮ»