AFP

Игрок «Сандерленда» пожелал вылета собственной команде и разгневал Дэвида Мойеса

Игрок «Сандерленда» пожелал вылета собственной команде и разгневал Мойеса
Eurosport

26 мин. назад

Меркантильность зашкаливает.

Находящийся в аренде в «Фенербахче» Джермэйн Ленс проявил излишнюю откровенность в общении с прессой: «Надеюсь, я смогу остаться здесь. Не хочется говорить о контракте, но все станет намного проще, если «Сандерленд» вылетит».

«Я покидал тренировочную площадку, и кто-то спросил, видел ли я слова Ленса. Если это действительно его слова, то говорить такое о своем основном клубе – бесчестье.

Многие игроки, с которым он выступал бок о бок, каждую неделю бьются, пытаясь отстоять место в Премьер-лиге.

Не знаю, захочет ли теперь кто-либо возвращать его. Это будет сложно осуществимо, если его цитата верна», – цитирует Мойеса ВВС.

  • Ленс перешел в «Сандерленд» из киевского «Динамо» в 2015 году, отыграл один сезон, после чего был отдан в аренду в «Фенербахче».
  • После 20 туров «черные коты» занимают 18-е место. От спасительной 17-й строчки команду Дэвида Мойеса отделяет 1 очко.

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